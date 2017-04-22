Знаменитого велогонщика насмерть сбил грузовик

Итальянский профессиональный шоссейный велогонщик команды «Астана» Микеле Скарпони погиб в дорожно-транспортном происшествии в Филоттрано, сообщает Corriere Adriatico.

Утверждается, что 37-летний итальянец выехал на ежедневную тренировку на велосипеде, и, по предварительным данным, был сбит фургоном, водитель которого не заметил велогонщика. Медики приехали на место через несколько минут, но ничего не смогли сделать. Скарпони умер на месте.

Победитель «Джиро д'Италия»-2011 Скарпони накануне вернулся в Филоттрано после «Джиро дель Трентино», где выиграл первый этап и занял четвертое место в общем зачете. Он должен был выступать на 100-й супермногодневке «Джиро д'Италия», которая стартует на Сардинии 5 мая, в качестве капитана «Астаны».

Всего 13 часов назад Скапони сделал свою последнюю запись в Twitter:



