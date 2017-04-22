Игорь Радивилов завоевал бронзу на чемпионате Европы

Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл бронзу в упражнениях на кольцах на чемпионате Европы, который проходит в румынском Клуже.
«Золото» в упражнении на кольцах – у грека Элефтериоса Петруниаса, вторым стал британец Кортни Таллок.
Напомним, вчера Олег Верняев защитил титул чемпиона Европы.
Источник — Sport.ua
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