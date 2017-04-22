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Игорь Радивилов завоевал бронзу на чемпионате Европы

Украинский гимнаст показал третий результа в упражнении на кольцах

  • 22.04.2017 17:29
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НОК України. Игорь Радивилов
© НОК України. Игорь Радивилов

Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл бронзу в упражнениях на кольцах на чемпионате Европы, который проходит в румынском Клуже.

«Золото» в упражнении на кольцах – у грека Элефтериоса Петруниаса, вторым стал британец Кортни Таллок.

Напомним, вчера Олег Верняев защитил титул чемпиона Европы.

Источник — Sport.ua

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