Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Светлана Яремка завоевала серебро на чемпионате Европы

Украинская дзюдоистка принесла Украине третью командную награду

  • 22.04.2017 19:58
  • 161 просмотров
  • 0 комментария
Метки
НОК України. Светлана Яремка
© НОК України. Светлана Яремка

Украинская дзюдоистка Светлана Яремка завоевала серебрянную медаль на чемпионате Европы в весовой категории +78 кг.

В финале 29-летняя украинка проиграла Марине Случкой из Беларуси.

Ранее золотые медали на чемпионате Европы по дзюдо завоевали украинцы Дарья Белодед и Георгий Зантарая.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.