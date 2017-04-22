Светлана Яремка завоевала серебро на чемпионате Европы

Украинская дзюдоистка Светлана Яремка завоевала серебрянную медаль на чемпионате Европы в весовой категории +78 кг.
В финале 29-летняя украинка проиграла Марине Случкой из Беларуси.
Ранее золотые медали на чемпионате Европы по дзюдо завоевали украинцы Дарья Белодед и Георгий Зантарая.
Источник — Sport.ua
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