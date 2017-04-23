Олег Верняев выиграл бронзу чемпионата Европы

В румынском Клуже продолжается чемпионатЕвропы по спортивной гимнастике. Украинский спортсмен Олег Верняев, который ранее стал чемпионом Старого Света в многоборье, сегодня занял третье место в соревнования по опорному прыжку.
Первое место - у россиянина Далалояна, второе - у румына Драгулеску.
1. Артур Далалоян (Россия) – 14,933
2. Мариан Драгулеску (Румыния) – 14,733
3. Олег Верняев (Украина) – 14,649
Источник — Sport.ua
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