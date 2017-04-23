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Олег Верняев выиграл бронзу чемпионата Европы

Украинский гимнаст стал третьим в опорном прыжке

  • 23.04.2017 15:18
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Sport.ua. Олег Верняев
© Sport.ua. Олег Верняев

В румынском Клуже продолжается чемпионатЕвропы по спортивной гимнастике. Украинский спортсмен Олег Верняев, который ранее стал чемпионом Старого Света в многоборье, сегодня занял третье место в соревнования по опорному прыжку. 

Первое место - у россиянина Далалояна, второе - у румына Драгулеску.

1. Артур Далалоян (Россия) – 14,933
2. Мариан Драгулеску (Румыния) – 14,733
3. Олег Верняев (Украина) – 14,649

Источник — Sport.ua

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