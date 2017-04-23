На третьем чемпионате мира ИААФ по эстафетному бегу в столице Багамских островов Нассау в первый день все ожидали прежде всего забег мужчин 4х100 метров.

4х100 м (мужчины)

Команда США не оставила никаких шансов соперникам - 38.43. Интрига заключалась лишь в том, насколько команда, собранная из молодых (на первом и третьем этапах) и опытных (на втором и четвертом этапах) спортсменов, будет успешно передавать эстафетную палочку. Все сомнения рассеялись быстро по ходу забега. 23-летний Лешон Коллинз (личный рекорд на 100 м - 10.15), опытнейший Майк Роджерс (9.85) и открытие нынешнего сезона двукратный чемпион США среди студентов 23-летний Ронни Бейкер (9.99 15 апреля) «привезли» к заключительному этапу олимпийскому чемпиону-2004 Джастину Гатлину (9.74) комфортное преимущество.

Состав команд был довольно неравномерен и это привело к ряду непредсказуемых итогов забегов. Голландцы, канадцы (во главе с Де Грасс) и британцы ошиблись при передаче эстафетных палочек. В забегах подобная неудача постигла и команду Ямайки во главе с Йоханом Блейком. Второй результат в Нассау довольно неожиданно показала команда Барбадоса (39.18), третий – сборная Китая (39.22).

В данном виде программы команды, финишировавшие в первой восьмёрке, автоматически квалифицировались на чемпионат мира-2017 в Лондоне (4-13 августа). Этими счастливчиками стали США, Барбадос, Китай, Австралия, Франция и три лучшие команды из финала Б (в связи с тем, что три сборные не финишировали в финале А) - Тринидад и Тобаго, Германия и Багамы.

4х200 м (женщины)

В редко проводимой на стадионах эстафете 4х200 метров победу одержали ямайские спортсменки во главе с двукратной олимпийской чемпионкой Рио-2016 Элейн Томпсон - 1:29.04. Этот результат - рекорд подобных чемпионатов. Второе место заняли немки (1:30.68 - лучший результат в сезоне), третье - сборная США (1:30.87).

4х800 м (женщины)

Удачным получился дебют на турнире у команды Беларуси, которая выступала в женской эстафете 4х800. Дарья Борисевич, Илона Усович, Виктория Кушнир и Марина Арзамасова финишировали вторыми, продемонстрировав свой лучший результат в нынешнем сезоне - 8:20.07. Победу, в третий раз подряд на подобных чемпионатах, праздновала сборная США, показавшая лучший результат сезона в мире - 8:16.36. Третьими стали австралийки (8:21.08 - лучший результат в сезоне).

Также в первый день прошли забеги первого круга соревнований для других эстафетных видов программы.

Впереди второй день турнира. Напомним, в Нассау более 500 легкоатлетов со всего мира соревнуются в пяти дисциплинах: 4х100 метров, 4х200 м, 4х400 м, 4х800 м. Программа чемпионата завершится смешанной эстафетой 4х400.

Решающие забеги второго дня чемпионата мира IAAF по эстафетам можно будет посмотреть в понедельник 24 апреля с 13:00 на телеканале Eurosport 2.