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Лондонский марафон: кенийцы подвинули на второе место именитых эфиопов

Мэри Кейтани установила новый мировой рекорд

  • 23.04.2017 16:20
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REUTERS. Принц Гарри с победителями Лондонского марафона
© REUTERS. Принц Гарри с победителями Лондонского марафона
Как среди мужчин, так и среди женщин борьба за первое место на Лондонском марафоне шла между представителями Кении и Эфиопии, и в обоих случаях менее именитые кенийцы обошли грандов мирового спорта.
 
Победителем Лондонского марафона среди мужчин стал спортсмен из Кении Даниэль Ванджиру. 24-летнему бегуну понадобилось 2 часа 5 минут 56 секунд, чтобы добраться до финиша.
 
В прошлом году Ванджиру выиграл 41-й Амстердамский марафон, пробежав его на полминуты быстрее, за 2 часа 5 минут 20 секунд.
 
В Лондоне отчаянная борьба развернулась на последнем этапе забега между Ванджиру и трехкратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира Кененисом Бекеле из Эфиопии. К концу гонки Бекеле начал наращивать темп, но Ванджиру справился с давлением и опередил именитого соперника на 9 секунд.
 
У женщин победительницей также стала представительница Кении, 35-летнияя Мэри Кейтани. Она пробежала дистанцию в 42 километра за 2 часа 17 минут и 1 секунду. И это - новый мировой рекорд в исключительно женском марафоне. Лучший результат в смешанной гонке по-прежнему принадлежит британке Поле Рэдклифф, которая в 2003 году показала время 2 часа 15 минут 25 секунд.
 
В нынешнем забеге почти с минутой отставания от лидера (2:05:56) второй к финишу пришла эфиопская бегунья на длинные дистанции Тирунеш Дибаба, обладательница трех золотых олимпийских наград Пекина-2008 и Лондона-2012.
 
Победителем заезда спортсменов-колясочников стал британец Дэвид Вейр.

Источник — BBC

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