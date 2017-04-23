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Верняев выиграл еще одно золото чемпионата Европы

Украинские гимнасты везут 4 медали с континентального первенства

  • 23.04.2017 17:48
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В румынском Клуже завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В активе нашей сборной - 4 медали.

Олег Верняев к «золоту» в многоборье добавил «бронзу» в опорном прыжке

 
Кроме того, на счету Олега — первое место в упражнениях на перекладине.
 
1. Олег Верняев (Украина) – 15,466 
2. Лукас Даузер (Германия) – 15,366 
3. Никита Нагорный  (Россия) – 15,266 
 
Еще одна медаль — в активе Игоря Радивилова, который показал третий результат в упражнениях на кольцах.
 
1. Элефтериос Петруниас (Греция) – 15,433 
2. Кортни Таллок (Великобритания) – 15,066 
3. Игорь Радивилов  (Украина) – 15,033 

Источник — Sport.ua

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