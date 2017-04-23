Верняев выиграл еще одно золото чемпионата Европы

В румынском Клуже завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В активе нашей сборной - 4 медали.
Олег Верняев к «золоту» в многоборье добавил «бронзу» в опорном прыжке.
Кроме того, на счету Олега — первое место в упражнениях на перекладине.
1. Олег Верняев (Украина) – 15,466
2. Лукас Даузер (Германия) – 15,366
3. Никита Нагорный (Россия) – 15,266
Еще одна медаль — в активе Игоря Радивилова, который показал третий результат в упражнениях на кольцах.
1. Элефтериос Петруниас (Греция) – 15,433
2. Кортни Таллок (Великобритания) – 15,066
3. Игорь Радивилов (Украина) – 15,033
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.