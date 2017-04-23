Верняев выиграл еще одно золото чемпионата Европы

В румынском Клуже завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В активе нашей сборной - 4 медали.



Олег Верняев к «золоту» в многоборье добавил «бронзу» в опорном прыжке.

Кроме того, на счету Олега — первое место в упражнениях на перекладине.

1. Олег Верняев (Украина) – 15,466

2. Лукас Даузер (Германия) – 15,366

3. Никита Нагорный (Россия) – 15,266

1. Элефтериос Петруниас (Греция) – 15,433

2. Кортни Таллок (Великобритания) – 15,066

3. Игорь Радивилов (Украина) – 15,033