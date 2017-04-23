Итоги Чемпионата Украины среди кадетов по Тхэквондо ВТФ

21 - 23 апреля в Одессе проходил чемпионат Украины по тхэквондо ВТФ среди кадетов. В соревонованиях приняли участие более 300 юных спортсменов 2003 - 2005 г.р.

Стоит отметить, что 2 золотых медали и соответсвенно 2 места в сборной Украины которая примет участие в ЧМ и ЧЕ 2017 были завоеваны киевским клубом тхэквондо которым руководим Заслуженный тренер Украины, старший тренер женской сборной Украины, вице президент Киевской Федерации Тхэквондо ВТФ Олег Нам.

Среди победителей кадетки, весовая категория до 33 кг Екатерина Хоменко (г. Киев).

В весовой категории до 41кг чемпионом Украины стал киевлянин Данило Ульянов.

В финальном поединке он победил со счетом 18:5 Симура Мирзоева из Николаевской области.

Так же среди призеров юные воспитаницы клуба Дария Черная и Виктория Нагурна (бронза)

Поздравляем юных спортсменов и тренерский коллектив клуба (Олег Нам, Анна Сорока, Фарух Кариев) и желаем им дальнейших успехов и побед!