На чемпионате Европы украинские самбисты завоевали 21 медаль

19, 20 и 21 апреля в Праге прошел молодежный чемпионат Европы по самбо, в котором выступили около 300 самбистов из 23 стран. Всего было разыграно 40 комплектов медалей – в двух возрастных категориях: юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 20 лет. Украинцы завоевали в столице Чехии 21 награду (3 – 9 – 9).

– В финале мне попалась очень сложная соперница – Благослава Благоева из Болгарии, – сказала Лидия Ващенко сразу же после «золотого» поединка в категории до 56 килограммов у девушек. – Очень переживала перед решающей встречей, но, наверное, сильно хотела стать сильнейшей, поэтому и выиграла. Мой коронный прием – спина со стойки с односторонним захватом. Он-то и принес мне победу. Спасибо тренерам, которые указывали мне на ошибки и помогали их исправить.

Юноши и девушки

«Золото»

Лидия ВАЩЕНКО (до 56 кг, Житомирская область, «Динамо»)

«Серебро»

Анастасия БЕЗАТОСНАЯ (до 52 кг, Харьковская область, «Спартак»)

Владислава НЕЦВИТ (до 60 кг, Харьковская область, «Спартак»)

Анастасия ЖИЛЯЕВА (до 75 кг, Днепропетровская область, «Украина»)

Анна СЛОБОДЯНЮК (свыше 75 кг, Хмельницкая область, «Колос»)

«Бронза»

Софико БАГИШВИЛИ (до 48 кг, Харьковская область, «Освита»)

Анна КУПИНА (до 70 кг, Харьковская область, «Динамо»)

Евгений ДОБРОВОЛЬСКИЙ (до 48 кг, Одесская область, «Освита»)

Назар ШАДРИН (до 75 кг, Херсонская область, «Освита»)

Ярослав ДАВИДЧУК (до 87 кг, Хмельницкая область, «Украина»)

Евгений ВЕГЕРА (свыше 87 кг, Харьковская область, «Динамо»)

Юниоры и юниорки

«Золото»

Екатерина САБЛЕВА (до 48 кг, Ивано-Франковская область, «Динамо»)

Екатерина МОСКАЛЕВА (до 72 кг, Днепропетровская область, «Освита»)

«Серебро»

Елена ГАЙДАШ (до 56 кг, Николаевская область, «Динамо»)

Виталий ТЕРЕНТЬЕВ (до 48 кг, Николаевская область, «Динамо»)

Дильшот ХАЛМАТОВ (до 57 кг, Киев, «Освита»)

Даниил ШЕВЧЕНКО (до 68 кг, Днепропетровская область, «Украина»)

Дмитрий СТЕЦЕНКО (до 82 кг, Харьковская область, «Спартак»)

«Бронза»

Виктория ГАПОН (до 64 кг, Житомирская область, «Освита»)

Александр ДУХНЕВИЧ (до 100 кг, Харьковская область, «Динамо»)

Владислав БЕРЕЗКА (свыше 100 кг, Харьковская область, «Динамо»)

Таблица медалей (по качеству)

страна золото серебро бронза сумма 1. Россия 24 7 9 40 2. Беларусь 3 11 8 22 3. УКРАИНА 3 9 9 21 4. Грузия 2 7 8 17 5. Армения 2 4 8 14 6. Болгария 1 1 5 7 7. Молдова 1 0 5 6 8-10. Франция 1 0 4 5 8-10. Азербайджан 1 0 4 5 8-10. Румыния 1 0 4 5 11. Польша 1 0 0 1 12. Литва 0 1 4 5 13. Латвия 0 0 2 2 14-16. Испания 0 0 1 1 14-16. Италия 0 0 1 1 14-16. Сербия 0 0 1 1

Алексей ГОНЧАРУК, специально для Sport.ua