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Дзюдо. Сборная Украины получила медаль, проиграв бронзовый финал

На чемпионате Европы в Варшаве случился казус в командных соревнованиях

  • 23.04.2017 21:29
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Мужская сборная Украины по дзюдо завоевала бронзу в командном турнире на чемпионате Европы-2017 в Варшаве. 

В бронзовом матче Украина встречадлась с командой Азербайджана. Для победы в противостоянии достаточно выиграть три схватки из пяти. Соперники украинцев выиграли три первых поединка и начали праздновать общую победу.

Результат двух следующих схваток, казалось, уже не имеет значения. Маммадали Мехдиев вышел на четвертый поединок и сразу же поднял руку, признав свое поражение украинцу Вадиму Синявскому. Однако по правилам соревнований, отказываться от схваток запрещено при любом счете поединка. Судьи после совещания присудили поражение не только одному Мехдиеву, но и всей сборной Азербайджана, а бронзовые медали достались сборной Украины.

Ранее на чемпионате Европы золотые медали завоевали Гергий Зантарая и Дарья Белодед, а Светлана Яремка взяла «серебро».

Источник — Sport.ua

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