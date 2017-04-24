Дарья Белодед в гостях у Sport.ua

25 апреля гостем Sport.ua станет чемпионка Европы по дзюдо Дарья Белодед. На прошлой неделе 16-летняя (!) украинка в блестящем стиле выиграла континентальное первенство в Варшаве. В финальном поединке в категории до 48 кг украинская спортсменка одолела представительницу России Ирину Долгову.

Даша ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, расскажет о победе в Варшаве и планах на нынешний сезон.