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Дарья Белодед в гостях у Sport.ua

Чемпионка Европы-2017 по дзюдо расскажет о своей континентальной победе в Варшаве

  • 24.04.2017 16:48
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Дарья Белодед в гостях у Sport.ua
25 апреля гостем Sport.ua станет чемпионка Европы по дзюдо Дарья Белодед. На прошлой неделе 16-летняя (!) украинка в блестящем стиле выиграла континентальное первенство в Варшаве. В финальном поединке в категории до 48 кг украинская спортсменка одолела представительницу России Ирину Долгову.
 
Даша ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, расскажет о победе в Варшаве и планах на нынешний сезон.
 
Начало конференции в 10:30. Вопросы можно задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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