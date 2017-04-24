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ЧМ по эстафетному бегу. Результаты второго дня

Сборная США в третий раз подряд выиграла «Золотую палочку»

  • 24.04.2017 17:17
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iaaf.org
© iaaf.org
В столице Багам городе Нассау на национальном стадионе имени Томаса Робинсона завершился третий в истории чемпионат мира IAAF по эстафетам. Во второй день турнира было разыграно шесть комплектов медалей.
 
В мужской эстафете 4х200 канадцы, ведомые Андре Де Грассе, взяли реванш за осечку на дистанции 4х100. Их победный результат 1:19.42 - лучший в нынешнем мировом сезоне. Также на подиуме сборные США (1:19.88) и Ямайки (1:21.09).
 
А в мужской эстафете 4х800 метров основная борьба развернулась между командами США и Кении. В итоге американцы победили с еще одним лучшим результатом в мировом сезоне - 7:13.16. Кенийцы - вторые (7:13.70), а третьи - поляки (7:18.74).
 
В женской эстафете 4х400 м уверенного успеха добились главные фавориты - команда США, с Наташей Хастингс в составе (3:24.36 - лучший результат в мировом сезоне). Вторыми стали представительницы Польши (3:28.28), а третьими бегуньи из Ямайки (3:28.49). В данном виде программы команды, финишировавшие в первой восьмёрке, автоматически квалифицировались на чемпионат мира-2017 в Лондоне (4-13 августа). Этими счастливчиками стали США, Польша, Ямайка, Великобритания, Австралия, Ботсвана, Нигерия и Франция.
 
У мужчин в эстафете 4х400 сборная США победила в упорной борьбе. Лашон Мерритт и компания пробежали за 3:02.13. Команда Ботсваны уступила лишь 15 сотых секунды, а Ямайка проиграла 73 сотые. Помимо этих сборных на чемпионат мира-2017 отобрались - Тринидад и Тобаго, Куба, Великобритания, Бразилия и Франция.
 
Неожиданной подучилась развязка в женской эстафете 4х100. Команда США - один из главных претендентов на успех, не финишировала. Олимпийская чемпионка в прыжке в длину Тианна Бартолетта споткнулась на первом этапе, упала и не смогла передать палочку. А победы в итоге добились немки - 42.84. Второе место у сборной Ямайки (42.95), а третье у китаянок (43.11). Помимо этих команд на чемпионат мира автоматически квалифицировались - Нидерланды, Франция, Багамы и триумфатор финала Б - Эквадор.
 
В смешанной эстафете 4х400 сильнейшей была сборная Багамских Островов (3:14.42). Также в тройке США (3:17.29) и Ямайка (3:20.26).
 
Сборная США в третий раз подряд выиграла «Золотую палочку», которую вручают представителям страны, набравшей по сумме всех видов наибольшее количество очков. В активе американцев 60 баллов. Далее расположились Ямайка (39) и Австралия (24).
Отметим, что в Нассау ИААФ впервые использовала съемку с дрона и нательных камер. Нательные камеры были опробованы только в мужской эстафете 4х800 м. Они были прикреплены на майки участников двух команд – сборной Мексики и беженцев.
 
Четвертый в истории чемпионат мира IAAF по эстафетам состоится в Нассау в 2019 году.

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