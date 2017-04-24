Микеле Скарпони похорнят в футболке Астаны

Знаменитый итальянский велогонщик Микеле Скарпони будет похоронен в родном Филоттрано (коммуна в Италии). Победитель Джиро д'Италия-2011 погиб в субботу в двух километрах от дома.
Вдова 37-летнего спортсмена Анна Томмази сказала, что Микеле похоронят в футолбке велокоманды «Астана», за которую он выступал, «так как велоспорт был его жизнью».
Напомним, всего за 5 дней до трагической гибели Скарпони стал победителем 1-го этапа Альпийского тура-2017.
Источник — L`Equipe
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