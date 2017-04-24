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Микеле Скарпони похорнят в футболке Астаны

Похороны знаменитого велогонщика состоятся в его родной коммуне

  • 24.04.2017 18:34
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AFP. Микеле Скарпони
© AFP. Микеле Скарпони

Знаменитый итальянский велогонщик Микеле Скарпони будет похоронен в родном Филоттрано (коммуна в Италии).  Победитель Джиро д'Италия-2011 погиб в субботу в двух километрах от дома.

Вдова 37-летнего спортсмена Анна Томмази сказала, что Микеле похоронят в футолбке велокоманды «Астана», за которую он выступал, «так как велоспорт был его жизнью».

Напомним, всего за 5 дней до трагической гибели Скарпони стал победителем 1-го этапа Альпийского тура-2017. 

Источник — L`Equipe

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