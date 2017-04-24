ДЕВУШКА ДНЯ. 16-летняя чемпионка Европы по дзюдо Дарья Белодед

Юная украинская дзюдоистка Дарья Белодед не только феноменальная спортсменка, но еще и потрясающей красоты девушка. Трепещи, Юлия Левченко, в Украине появилась еще одна кандидатка на титул самой красивой представительницы спорта.

25 апреля Дарья Белодед станет гостем Sport.ua. Веб-конференция с новоиспеченной чемпионкой Европы начнется в 10:30, не пропустите.