ДЕВУШКА ДНЯ. 16-летняя чемпионка Европы по дзюдо Дарья Белодед

Юная украинская дзюдоистка Дарья Белодед не только феноменальная спортсменка, но еще и потрясающей красоты девушка. Трепещи, Юлия Левченко, в Украине появилась еще одна кандидатка на титул самой красивой представительницы спорта.
25 апреля Дарья Белодед станет гостем Sport.ua. Веб-конференция с новоиспеченной чемпионкой Европы начнется в 10:30, не пропустите.
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