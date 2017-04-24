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ДЕВУШКА ДНЯ. 16-летняя чемпионка Европы по дзюдо Дарья Белодед

Юная украинская спортсменка составит конкуренцию любой профессиональной модели

  • 24.04.2017 21:23
  • 1021 просмотров
  • 2 комментария
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vk.com. Дарья Белодед
© vk.com. Дарья Белодед

Юная украинская дзюдоистка Дарья Белодед не только феноменальная спортсменка, но еще и потрясающей красоты девушка. Трепещи, Юлия Левченко, в Украине появилась еще одна кандидатка на титул самой красивой представительницы спорта.

25 апреля Дарья Белодед станет гостем Sport.ua. Веб-конференция с новоиспеченной чемпионкой Европы начнется в 10:30, не пропустите.

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