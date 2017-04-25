Хорватский гимнаст Антон Ковачевич сорвался с перекладины во время выполнения упражнения на чемпионате Европы-2017 в румынском Клуже и упал ничком.
Спортсмен смог покинуть помост через несколько минут после падения, медики диагностировали у него трещину колена.
Напомним, сборная Украины выиграла 4 медали на ЧЕ в Румынии.
Источник — Sport.ua
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