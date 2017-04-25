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Хорватский гимнаст сорвался с перекладины на чемпионате Европы

Антон Ковачевич травмировал колено после падения со снаряда

  • 25.04.2017 00:39
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republika.eu. Антон Ковачевич
© republika.eu. Антон Ковачевич

Хорватский гимнаст Антон Ковачевич сорвался с перекладины во время выполнения упражнения на чемпионате Европы-2017 в румынском Клуже и упал ничком.

Спортсмен смог покинуть помост через несколько минут после падения, медики диагностировали у него трещину колена.

Напомним, сборная Украины выиграла 4 медали на ЧЕ в Румынии

Источник — Sport.ua

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