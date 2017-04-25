Французского велогонщика избили битой на тренировке

Вообще-то, если судить по большинству комментариев динамовских болел, то умственно отсталые и заз...

не надо меня записывать в болелы шахтера!Боже упас от этого!))))

Ну, слава Богу, ты хоть признал, что у Шахтёра класс выше, чем у других, хотя мне на него плевать...

оСлыщал я всякий бред от болел Шахты, но этот превзошёл остальные! только умственно отсталый и бе...

речь, вроде-как, не шла о плей-офф за призовые места, а только за одно место в ЛЕ и при обмене ме...