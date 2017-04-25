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Французского велогонщика избили битой на тренировке

Пострадавший получил перелом носа, ребра и гематомы по всему телу

  • 25.04.2017 12:56
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Cycling News. Йоанн Оффредо
© Cycling News. Йоанн Оффредо
Йоанн Оффредо из бельгийской команды Wanty-Groupe Gobert подвергся нападению во время тренировки.
 
«Я не мог представить себе, что велоспорт может быть связан с опасностью для жизни, – написал в фейсбуке 30-летний француз. – Сегодня я стал жертвой нападения с бейсбольной битой, во время тренировки с двумя друзьями.
 
Результат: перелом носа, ребра, гематомы по всему телу, но помимо физических травм, я шокирован. Я не зол, но расстроен тем, что такое бывает в моем любимом виде спорта, я не хочу, чтобы мои дети тренировались, это слишком опасно».



 
Оффредо не уточнил, сколько было нападавших и обратился ли он в полицию. Наивысшим достижением Йоанна в карьере является седьмое место в престижной классической однодневке «Милан – Сан-Ремо» (2011 год).

Источник — Евроспорт

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