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Збірна України з настільного тенісу пробилася в елітний дивізіон ЧЄ

Чоловіча команда по сумі двох зустрічей здобула перемогу над Італією

  • 25.04.2017 19:03
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НОК України. Коу Лей
© НОК України. Коу Лей

Чоловіча збірна команда України з настільного тенісу пробилася в елітний дивізіон чемпіонату Європи.

Наші майстри малої ракетки по сумі двох зустрічей, лише завдяки кращій різниці очок (386:375), здобули перемогу над командою Італії в матчі плей-оф за вихід в чемпіонську групу континентальної першості!

Нагадаємо, що чемпіонат Європи 2017 року пройде з 13 по 17 вересня в Люксембурзі.

Склад команди: Ярослав Жмуденко, Коу Лей, Євген Прищепа та Віктор Єфімов.
Тренер: Володимир Геворгізов.

Источник — НОК Украины

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