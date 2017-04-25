Збірна України з настільного тенісу пробилася в елітний дивізіон ЧЄ

Область так и называется Днепропетровская !!! все нормально, может женщина как раз не из Днепра с...

давно треба було

здається та Пд.Корея на наступному в чемпіонаті у вищому дивізіоні нормально побореться. З шведам...

Що тут казати? Браво Південна Корея! Вже і вони навчились грати у хокей, не те, що наші аутсайдер...