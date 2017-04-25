Збірна України з настільного тенісу пробилася в елітний дивізіон ЧЄ

Чоловіча збірна команда України з настільного тенісу пробилася в елітний дивізіон чемпіонату Європи.
Наші майстри малої ракетки по сумі двох зустрічей, лише завдяки кращій різниці очок (386:375), здобули перемогу над командою Італії в матчі плей-оф за вихід в чемпіонську групу континентальної першості!
Нагадаємо, що чемпіонат Європи 2017 року пройде з 13 по 17 вересня в Люксембурзі.
Склад команди: Ярослав Жмуденко, Коу Лей, Євген Прищепа та Віктор Єфімов.
Тренер: Володимир Геворгізов.
Источник — НОК Украины
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