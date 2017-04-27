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Елена Костевич получила награду лучшей спортсменке месяца

Спортсменка в четвертый раз получила награду из рук президента НОК

  • 27.04.2017 17:13
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НОК Украины
© НОК Украины

Сьогодні в Олімпійському домі відбулося традиційне вшанування найкращого спортсмена та тренера місяця в Україні. Свої заслужені нагороди та грошові премії з рук президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки отримали лауреати спортивного березня: найтитулованіша українська представниця кульової стрільби Олена Костевич та її наставник Ігор Чередінов.

Нагадаємо, високого визнання НОК Олімпійська чемпіонка Афін-2004, дворазова бронзова призерка Ігор в Лондоні-2012 удостоєна завдяки високому досягненню на чемпіонаті Європи в словенському Мариборі. На рахунку Олени «срібло» (пневматичний пістолет, 10 метрів). У фіналі наш досвідчений стрілок поступилася лише переможниці цього чемпіонату Європи Зорані Арунович, яка завершила свій виступ зі світовим рекордом.

«Приємно відзначити, що Олена - дійсно професіонал своєї справи, віддана улюбленій справі, мудра та цілеспрямована спортсменка. Переконаний, попереду ще багато звершень та перемог! Хочу щиро побажати, щоб мрії, які не здійснилися в бразильському Ріо-де-Жанейро, були реалізовані в японському Токіо-2020», - сказав під час нагородження Сергій Бубка.

Головний олімпієць України привітав з визнанням особистого тренера Олени. «Ігор Борисович – талановитий наставник, який має чудове порозуміння з Оленою, а їх тандем успішно діє вже близько 20 років. Яскравим підтвердженням ефективної співпраці служать блискучі здобутки нашої сьогоднішньої героїні», - сказав він.

Нагадаємо, що для Олени Костевич це четверте високе визнання НОК. Звання найкращої спортсменки вона отримувала в травні-2011, а також в лютому і жовтні 2012 року.

Источник — НОК Украины

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