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На ЧМ-2017 по легкой атлетике медали будут вручать и тренерам

Дизайн наград мирового первенства представят в мае

  • 28.04.2017 09:20
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iaafworldchampionships.com
© iaafworldchampionships.com
Впервые в истории чемпионатов мира по лёгкой атлетике, на первенстве планеты-2017 в Лондоне (4-13 августа), медали получат не только спортсмены, попавшие на подиум, но и их личные тренеры.
 
Награды для тренеров вручат атлетам по возвращении с медальной церемонии, чтобы они передали их своим наставникам. 
 
Идея создания подобных наград, дабы подчеркнуть особые отношения между тренером и спортсменом, была предложена федерацией лёгкой атлетики Великобритании, формирующей организационный комитет турнира, и поддержана Международной федерацией легкой атлетики. 
 
Медали для тренеров будут оформлены в тех же мотивах, что и награды для спортсменов, но все же они будут немного отличаться по дизайну. Напомним, медали предстоящего турнира представят публике в мае.

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