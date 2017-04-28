На ЧМ-2017 по легкой атлетике медали будут вручать и тренерам

Впервые в истории чемпионатов мира по лёгкой атлетике, на первенстве планеты-2017 в Лондоне (4-13 августа), медали получат не только спортсмены, попавшие на подиум, но и их личные тренеры.

Награды для тренеров вручат атлетам по возвращении с медальной церемонии, чтобы они передали их своим наставникам.

Идея создания подобных наград, дабы подчеркнуть особые отношения между тренером и спортсменом, была предложена федерацией лёгкой атлетики Великобритании, формирующей организационный комитет турнира, и поддержана Международной федерацией легкой атлетики.

Медали для тренеров будут оформлены в тех же мотивах, что и награды для спортсменов, но все же они будут немного отличаться по дизайну. Напомним, медали предстоящего турнира представят публике в мае.