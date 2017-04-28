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Финал чемпионата мира по теннисболу (футнету) в двойках.

Один из лучших матчей ЧМ-16. Обязательно посмотрите.

  • 28.04.2017 10:38
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Сегодня, я рекомендую посмотреть второй финальный матч Чемпионата мира по футнету (теннисболу) в Брно (20.11.2016).
Финал двоек Чехия – Словакия, стал одним из лучших поединков всего чемпионата. И по драматургии, и по качеству игры.
 
В составах обеих команд – суперзвезды современного футнета, многократные чемпионы мира и в двойках, и в тройках.
Чехия. Лукаш Розенберг, Радек Пеликан, Якуб Мракава. Рекомендую обратить внимание на игру именно Мракавы, игроку, который всем своим видом показывает, что теннисбол – игра для всех.
 
Словакия. Ян Брутовски, Ян Килик, Ладислав Ступак. Безусловным лидером команды, является игрок чешского «Всетина», Брутовский. Ян, пожалуй, лучший игрок планеты в текущем десятилетии.
Для справки – сборная Украины заняла в этой дисциплине 9-е место. Всего на ЧМ выступали 20 команд.
 
Итак, смотрим. Как обычно, показывает чешское телевидение. Оригинальный комментарий от наших ирландских теннисбол-друзей. 
 
 

Автор — Денис Виленкин, Sport.ua

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