Сегодня, я рекомендую посмотреть второй финальный матч Чемпионата мира по футнету (теннисболу) в Брно (20.11.2016).

Финал двоек Чехия – Словакия, стал одним из лучших поединков всего чемпионата. И по драматургии, и по качеству игры.

В составах обеих команд – суперзвезды современного футнета, многократные чемпионы мира и в двойках, и в тройках.

Чехия. Лукаш Розенберг, Радек Пеликан, Якуб Мракава. Рекомендую обратить внимание на игру именно Мракавы, игроку, который всем своим видом показывает, что теннисбол – игра для всех.

Словакия. Ян Брутовски, Ян Килик, Ладислав Ступак. Безусловным лидером команды, является игрок чешского «Всетина», Брутовский. Ян, пожалуй, лучший игрок планеты в текущем десятилетии.

Для справки – сборная Украины заняла в этой дисциплине 9-е место. Всего на ЧМ выступали 20 команд.

Итак, смотрим. Как обычно, показывает чешское телевидение. Оригинальный комментарий от наших ирландских теннисбол-друзей.