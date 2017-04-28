В Киеве состоится любительский турнир по тяжелой атлетике

Принять участие и показать свои силовые достижения в этом спортивном направлении могут как клиенты сети CrossFit BANDA, так и все желающие. Стоит отметить, что соревнования пройдут на профессиональном тяжелоатлетическом помосте одного из клубов сети.

Победители соревнований будут награждены медалями и кубками, также призами, которые приготовила CrossFit BANDA.

Судить турнир будут заслуженные мастера спорта по тяжелой атлетике. Среди приглашенных гостей и судей будет присутствовать чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне – Алексей Торохтий, также мастер спорта, организатор многочисленных соревнований и спортивных мероприятий в Украине и за ее пределами Сергей Пуцов.

Напомним, это уже четвертый любительский турнир по тяжелой атлетике, который организовывает CrossFit BANDA. На предыдущих соревнованиях тяжелоатлеты-любители показали прекрасные результаты, они не останавливаются на достигнутом и готовы снова повторить свои успехи на этом турнире, к тому же и на одной из самых профессиональных площадок Киева.

Тяжелая атлетика является основой в кроссфите, так как именно высокие силовые показатели – база всех упражнений в этом направлении. В CrossFit BANDA тяжелую атлетику клиентам преподают мастера спорта, заслуженные мастера спорта и даже участник Олимпийских игр 2016 года, мастер спорта Украины международного класса Дмитрий Чумак.