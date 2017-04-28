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В Киеве состоится любительский турнир по тяжелой атлетике

6 мая пройдут соревнования CrossFit BANDA

  • 28.04.2017 13:38
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crossfitbanda.com
© crossfitbanda.com
Принять участие и показать свои силовые достижения в этом спортивном направлении могут как клиенты сети CrossFit BANDA, так и все желающие. Стоит отметить, что соревнования пройдут на профессиональном тяжелоатлетическом помосте одного из клубов сети.
 
Победители соревнований будут награждены медалями и кубками, также призами, которые приготовила CrossFit BANDA.  
 
Судить турнир будут заслуженные мастера спорта по тяжелой атлетике. Среди приглашенных гостей и судей будет присутствовать чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне – Алексей Торохтий, также мастер спорта, организатор многочисленных соревнований и спортивных мероприятий в Украине и за ее пределами Сергей Пуцов.
 
Напомним, это уже четвертый любительский турнир по тяжелой атлетике, который организовывает CrossFit BANDA. На предыдущих соревнованиях тяжелоатлеты-любители показали прекрасные результаты, они не останавливаются на достигнутом и готовы снова повторить свои успехи на этом турнире, к тому же и на одной из самых профессиональных площадок Киева.
 
Тяжелая атлетика является основой в кроссфите, так как именно высокие силовые показатели – база всех упражнений в этом направлении. В CrossFit BANDA тяжелую атлетику клиентам преподают мастера спорта, заслуженные мастера спорта и даже участник Олимпийских игр 2016 года, мастер спорта Украины международного класса Дмитрий Чумак.

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