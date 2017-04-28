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Українські стронгмени битимуть рекорди

Цього вікенду відбудеться чемпіонат України серед богатирів

  • 28.04.2017 15:30
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Українські стронгмени битимуть рекорди
Сезон українського стронгмену входить в активну фазу!  На цих вихідних відбудеться чемпіонат України серед найсильніших людей у трьох вагових категоріях – до 95 кг, до 110 кг та понад 110 кг. Федерація стронгмену України, котра  організовує ці змагання в  «Екстрим-парку» (колишній парк «Дружби народів»), обіцяє що, це буде феєрична та визначна подія, яка щиро здивує кількістю учасників, відкриттям нових зірок та встановленням рекордів.
 
Чемпіонат розпочнеться у суботу, 29 квітня о 10:00,  на території тренувальної бази Федерації стронгмену України «K2 Strongman gym» - у категорії атлетів до 95 кг. Цього ж дня відбудуться і змагання у двох важчих категоріях до і понад 110 кг. Переможців буде визначено у багатоборстві – за підсумками виконання п’яти вправ.
 
Наступного ж дня, 30 квітня, там же, в «Екстрим-парку», відбудеться «День рекордів». 3 11:00 найкращі стронгмени держави  будуть встановлювати рекорди України у 5 різних дисциплінах. Побачити усе це дійство і підтримати богатирів в їхньому прагненні до нових звершень можна цілком безкоштовно: вхід на змагання – вільний. 

Источник — Sport.ua

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