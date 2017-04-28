Українські стронгмени битимуть рекорди

Сезон українського стронгмену входить в активну фазу! На цих вихідних відбудеться чемпіонат України серед найсильніших людей у трьох вагових категоріях – до 95 кг, до 110 кг та понад 110 кг. Федерація стронгмену України, котра організовує ці змагання в «Екстрим-парку» (колишній парк «Дружби народів»), обіцяє що, це буде феєрична та визначна подія, яка щиро здивує кількістю учасників, відкриттям нових зірок та встановленням рекордів.

Чемпіонат розпочнеться у суботу, 29 квітня о 10:00, на території тренувальної бази Федерації стронгмену України «K2 Strongman gym» - у категорії атлетів до 95 кг. Цього ж дня відбудуться і змагання у двох важчих категоріях до і понад 110 кг. Переможців буде визначено у багатоборстві – за підсумками виконання п’яти вправ.