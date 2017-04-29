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Олимпийский чемпион Юрий Чебан стал последним в финале Кубка Украины

В Днепре проходит Кубок Украины по гребле на байдарках и каноэ

  • 29.04.2017 12:17
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xsport.ua. Юрий Чебан
© xsport.ua. Юрий Чебан

Мария Повх подтвердила статус лидера украинской гребли на байдарках на дистанции 500 метров – дисциплине, в которой она выступала на Олимпийских играх 2016. Повх выиграла Кубок Украины в Днепре с результатом 1,54.56. Среди спортсменок, которых опередила луцкая спортсменка, еще две участницы Рио-2014, партнеры Повх по экипажу олимпийской четверки Анастасия Тодорова (5 место) и Инна Грищун (6 место).

Кубок Украины-2017. Днепр. Байдарки-одиночки. 500 м. Финал


 

Главный тренер сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ олимпийский чемпион Юрий Чебан в экипаже с Владимиром Троцюком заняли последнее место в финале Кубка Украины в Днепре в заезде каноэ-двоек на дистанции 500 м. Выиграли гонку бронзовые призеры Рио-2016  Тарас Мищук и Дмитрий Янчук, для которых это вторая победа за два дня.

Юрий Чебан после победы на 200м на Играх в Рио-2016 возглавил национальную сборную, но на Кубке Украины неожиданно решил выступить в качестве участника, объяснив это желанием показать пример молодежи.


Кубок Украины в гребле на байдарках и каноэ проходит в Днепре до 30 апреля.

 

Источник — Xsport

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