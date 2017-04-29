Олимпийский чемпион Юрий Чебан стал последним в финале Кубка Украины

Мария Повх подтвердила статус лидера украинской гребли на байдарках на дистанции 500 метров – дисциплине, в которой она выступала на Олимпийских играх 2016. Повх выиграла Кубок Украины в Днепре с результатом 1,54.56. Среди спортсменок, которых опередила луцкая спортсменка, еще две участницы Рио-2014, партнеры Повх по экипажу олимпийской четверки Анастасия Тодорова (5 место) и Инна Грищун (6 место).

Кубок Украины-2017. Днепр. Байдарки-одиночки. 500 м. Финал





Главный тренер сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ олимпийский чемпион Юрий Чебан в экипаже с Владимиром Троцюком заняли последнее место в финале Кубка Украины в Днепре в заезде каноэ-двоек на дистанции 500 м. Выиграли гонку бронзовые призеры Рио-2016 Тарас Мищук и Дмитрий Янчук, для которых это вторая победа за два дня.



Юрий Чебан после победы на 200м на Играх в Рио-2016 возглавил национальную сборную, но на Кубке Украины неожиданно решил выступить в качестве участника, объяснив это желанием показать пример молодежи.



Кубок Украины в гребле на байдарках и каноэ проходит в Днепре до 30 апреля.