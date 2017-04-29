Сборная Украины выиграла золото Кубка Европы по стрельбе из лука

Женская сборная Украины по стрельбе из блочного лука завоевала золотую медаль Кубка Европы, который проходил в польской Легнице.
В финальном поединке украинская команда в составе Елены Борисенко, Виктории Дьяковой и Татьяны Позняковой «перестреляла» итальянок со счетом 214:207.
Источник — Sport.ua
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