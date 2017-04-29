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Сборная Украины выиграла золото Кубка Европы по стрельбе из лука

В финальном матче украинские девушки победили итальянок

  • 29.04.2017 15:30
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archeryeurope.org. Виктория Дьякова
© archeryeurope.org. Виктория Дьякова

Женская сборная Украины по стрельбе из блочного лука завоевала золотую медаль Кубка Европы, который проходил в польской Легнице.

В финальном поединке украинская команда в составе Елены Борисенко, Виктории Дьяковой и Татьяны Позняковой «перестреляла» итальянок со счетом 214:207.

Источник — Sport.ua

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