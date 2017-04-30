Українці стартують на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби

2 травня в сербському місті Новий Сад стартує європейська першість зі спортивної боротьби, за нагороди якої змагатимуться борці вільного (чоловіки, жінки) та греко-римського стилю.
В Сербії у вільній та жіночій боротьбі Україну представлятимуть 16 спортсменів, у борців-класиків - 8.
Змагання триватимуть до 7 травня.
Склад збірної України
Вільна боротьба
Чоловіки: Андрій Яценко (57 кг), Петро Білейчук (61 кг), Гор Оганесян (65 кг), Семен Радулов (70 кг), Олексій Щербак (74 кг), Любомир Сагалюк (86 кг), Муразі Мчедлідзе (97 кг), Данило Картавий (125 кг).
Жінки: Ілона Семків (48 кг ), Ірина Гусяк (53 кг), Олена Кремзер (55 кг), Ірина Чихрадзе (58 кг), Ангеліна Лисак (60 кг), Юлія Ткач (63 кг), Алла Черкасова (69 кг), Ірина Пасічник (75 кг).
Греко-римська боротьба
Жора Абовян (59 кг), Парвиз Насибов (66 кг), Артур Політаєв (71 кг), Євген Пишков (75 кг), Дмитро Пишков (80 кг), Юрій Шкрюба (85 кг), Дімітрій Тімченко (98 кг), Олександр Чернецький (130 кг).
Источник — НОК Украины
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