Украинские тхэквондисты завоевали 4 медали на турнире в Афинах

С 27 по 30 апреля в столице Греции городе Афины состоялся Кубок Президента ВТФ по тхэквондо, на котором украинские спортсмены завоевали четыре медали, в том числе золотую.

Участие во II World Taekwondo President's Cup принимали более 2000 спортсменов со всего мира, которые разыграли медали в трех возрастных категориях – кадеты, юниоры и взрослые.

По итогам соревнований на счету украинских тхэквондистов были 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая награда.

Победительницей Кубка в соревнованиях среди юниоров стала киевлянка Виктория Собко. В весовой категории до 53кг Виктория выиграла все шесть своих поединков. На старте она со счетом 7:4 одолела соперницу из Швеции, затем со счетом 13:0 разгромила россиянку Евгению Белобородову, а в следующем поединки со счетом 15:5 одержала победу над еще одной российской тхэквондисткой Полиной Фомичевой. В четвертьфинале Виктория со счетом 6:2 победила соперницу из России Маргариту Рыжик, а в полуфинале со счетом 14:5 взяла верх над представительницей Греции Элени Телиопоулу.

Еще одна киевлянка чемпионка Европы Ирина Ромолданова завоевала серебро в соревнованиях среди женщин в весовой категории до 46кг. На пути к финалу Ирина победила 10:6 представительницу Италии Сару Эль Халвани, затем со счетом 8:3 одолела турчанку Филиз Огел, а в следующем поединке 2:0 победила Мишель Зрихен из Израиля. В полуфинале украинка со счетом 5:4 одолела еще одну соперницу из Турции Рухат Акалин, но в финале уступила 7:9 другой представительнице турецкой школы тхэквондо Рукие Йилдирим., и стала серебряным призером World Taekwondo President's Cup.

Серебро турнира также было на счету киевлянина Ивана Чередниченко. В весовой категории свыше 65кг он со счетом 25:5 и 17:11 одолел соперников из Греции, но в финале со счетом 16:18 уступил другому представителю греческой школы тхэквондо Димитриосу Гкогкакису.

В свою очередь бронзовую медаль в супертяжелой весовой категории 87+ среди мужчин завоевал Михаил Шелест из Донецкой области. Михаил стартовал с уверенной победы 21:6 над соперником из Греции Георгиосом Билалисом, затем со счетом 26:21 одолел серебряного призера чемпионата Европы 2016 года россиянина Романа Кузнецова. В следующем поединке украинец со счетом 10:6 победил бронзового призера Евро-2016 поляка Петра Хатовски, и вышел в полуфинал, где 0:2 уступил будущему победителю Кубка россиянину Рафаилу Аюкаеву, и стал, таким образом, бронзовым призером.

Еще шесть наших спортсменов остановились в шаге от наград. Успешно провели по несколько поединков, но уступили в четвертьфиналах: Александр Оганов из Запорожья (кадеты, весовая до 33кг), киевлянин Денис Шарпило (кадеты, весовая до 49кг), киевлянин Юрий Танкопий (кадеты, весовая 65+), киевлянка София Михайлова (кадетки, весовая до 44кг), киевлянин Богдан Тихонов (юниоры, весовая до 51кг) и Дмитрий Дзандзава из Запорожья (юниоры, весовая до 55кг).