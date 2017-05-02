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Селби стал трехкратным чемпионом мира по снукеру

В финале Марк Селби обыграл Джона Хиггинса

  • 02.05.2017 13:16
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eurosport.ru. Марк Селби
© eurosport.ru. Марк Селби

В Шеффилде завершился чемпионат мира по снукеру.

Марк Селби в финале обыграл Джона Хиггинса (18:15) и в третий раз завоевал титул.

Снукер

Чемпионат мира. Финал

Марк Селби (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 18:15

Первая сессия: 76-34 (76), 7-50, 121-8 (62, 58), 0-141 (141), 40-99 (63), 1-126 (95), 54-59 (58), 33-68.

Вторая сессия: 86-0 (86), 8-60, 44-74, 69-22, 1-68, 0-76 (76), 81-9 (81). 121-12 (121), 96-17.

Третья сессия: 76-1, 53-2, 29-107 (78), 63-40, 68-19 (67), 82-0 (58), 72-0 (72).

Четвертая сессия: 72-22, 36-74, 76-1 (71), 134-4 (54,70), 34-88 (88), 0-119 (111), 47-75, 132-0 (131), 80-19 (75).

 

Источник — Sports.ru

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