Марк СЕЛБИ: «Выиграть три чемпионских титула – это невероятно»

Марк Селби рассказал о победе в финале чемпионата мира над шотландцем Джоном Хиггинсом (18:15).

«Я все еще не могу поверить, что это произошло. Был безумно рад, когда смог отыграться с 4:10 до 7:10, потому что у меня совсем не осталось сил. Хиггинс переиграл меня в воскресенье, но в понедельник я был свежее и играл намного лучше.

При счете 4:10 мазал все подряд. Я сказал себе, что нужно собраться. Если проиграть, то хотя бы в борьбе.

Выиграть три чемпионских титула – это невероятно. Я мог только мечтать о том, чтобы быть одним из четырех игроков, которым удалось защитить свое звание», – сказал Селби.

Отметим, что в новейшей истории снукера защитить звание чемпиона мира удавалось также Стиву Дэвису, Стивену Хендри и Ронни О’Салливану.