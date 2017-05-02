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Дарья БИЛОДИД: «Моя цель – олимпийская медаль»

Чемпионка Европы по дзюдо Дарья Билодид рассказала о своих целях

  • 02.05.2017 14:23
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Sport.ua. Дарья Билодид
© Sport.ua. Дарья Билодид

Главная цель юной дзюдоистки - олимпийская медаль.

«Эйфории сильной от победы у меня не было. Конечно, я радовалась, что смогла выиграть чемпионат Европы, но я предпочитаю умеренность во всем. Это всего лишь одна из ступеней к моей главной цели – олимпийской медали.

Как перешла на cоревнования со взрослыми? В начале года я поехала на тренировочные сборы со взрослыми – сначала в Австрию, потом в Париж. Родители посмотрели на меня, посоветовались и решили, что я готова выходить на этот уровень, могу давать отпор опытным дзюдоисткам», - сказала Билодид.

Источник — Sportarena

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