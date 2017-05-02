Дарья БИЛОДИД: «Моя цель – олимпийская медаль»

Главная цель юной дзюдоистки - олимпийская медаль.

«Эйфории сильной от победы у меня не было. Конечно, я радовалась, что смогла выиграть чемпионат Европы, но я предпочитаю умеренность во всем. Это всего лишь одна из ступеней к моей главной цели – олимпийской медали.

Как перешла на cоревнования со взрослыми? В начале года я поехала на тренировочные сборы со взрослыми – сначала в Австрию, потом в Париж. Родители посмотрели на меня, посоветовались и решили, что я готова выходить на этот уровень, могу давать отпор опытным дзюдоисткам», - сказала Билодид.