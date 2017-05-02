Голкипер запорожского Мотора продолжит карьеру в Беларуси

Вратарь запорожского «Мотора» Геннадий Комок переходит в минский СКА. 29-летний голкипер в этом сезоне вместе со своей командой провел 12 матчей в Лиге чемпионов и помог занять в группе второе место. Также украинец имеет опыт выступлений за национальную сборную.

В минском клубе Геннадий Комок будет выступать под номером 87. Ожидается, что первый матч за новую команду голкипер сможет провести уже 10 мая против гродненского «Кронона».

Спортивный директор СКА-Минск Андрей Крайнов прокомментировал переход:

«После отъезда Вячеслава Солдатенко и травмы Ивана Мороза вратарская позиция стала для нас самой проблемной, хотя еще в начале сезона мы имели в составе четырех голкиперов. Мы стали активно искать варианты усиления и очень рады, что удалось подписать такого опытного мастера. Уверен, Комок добавит нам надежности на последнем рубеже и поможет в решающие моменты».