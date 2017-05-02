Стронгмени – рекордсмени

Під час чемпіонату України наші богатирі встановили 15 рекордів національного рівня! Змагання на базі «К2 Strongman Gym» у Києві традиційно відкрило внутрішній стронгменівський сезон.

До 95 кг: Посудевський показує клас

У ваговій категорії до 95 кілограмів впевнену перемогу святкував столичний стронгмен Віктор Посудевський, який виграв дві з п’яти вправ, а у трьох інших посідав треті місця. У переможних дисциплінах – «Супер-йоку» (320 кг на 20 м) та «Прогулянці фермера» (2 по 120 кг на 40 м) - Віктор йшов за рекордним графіком, але не зумів перевершити свої ж найвищі досягнення. Зрештою, ніхто не завадив йому вперше у кар’єрі стати чемпіоном України!



У підсумку перевага Віктора Посудевського над найближчим переслідувачем – Романом Грицеляком зі Львова – склала сім балів. Для Романа – це також перша медаль національного чемпіонату. Минулорічний чемпіон у цій ваговій категорії – львів’янин Микола Василюк – вирвав «бронзу» у конкурентів, серед яких призери минулого року Олексій Мальцев та Сергій Грачов – яскравим виконанням вправи «Таєр-фліп». Колесо вагою у 360 кг Василюк перекинув 5 разів за 21,72 секунди, оновивши свій же рекорд України на 1,19 секунди.





У цій ваговій категорії варто також відзначити виступ вінничанина Богдана Лук’яненка, котрий до останнього боровся за «бронзу», а також дебютантів змагань – харків’ян Іллю Єрмаченкова (двічі був другим в окремих вправах) та Антолія Марковчина (вставновив рекорд України у «Лог-ліфті», 6 разів піднявши 120-кілограмову колоду за одну хвилину).

Турнірна таблиця 95кг

До 110 кг : боротьба до останнього

Якщо у ваговій категорії до 95 кг Віктор Посудевський постійно нарощував свою перевагу над конкурентами, то серед важчих на 15 кілограмів стронгменів, картинка змінювалася, як кольори у калейдоскопі! Після перших двох вправ впевнено лідирував львів’янин Олег Пилип’як, котрий виграв ці дві дисципліни з новими рекордами України. Цікаво, що у «Супер-йоку» (360 кг на 20 м) досягнення Пилип’яка дворічної давності на 1,17 секунди спочатку перевершив інший львів’янин – Юрій Огоновський, а вже потім сам Олег покращив результат земляка на 0,97 секунди. У другій же вправі «Лог-ліфті», Пилип’як 7 разів підняв колоду вагою 130 кг, на один раз перевершивши минулорічне досягнення дворазового чемпіона світу Віталія Герасимова.

Все змінилося у третій дисципліні – «Прогулянці фермера», яку і Пилип’як, і Огоновський, котрий йшов у загальному заліку другим, відверто провалили (відповідно 11-е і 15-е місця). А от хто продовжив дивувати – то це Олександр Кочергін з Чернівців, котрий переміг у цій дисципліні і разом з минулорічним чемпіоном Павлом Гайшею з Києва очолив загальний залік. Пилип’як відкотився на третю позицію, і у потилицю йому вже дихав Віталій Герасимов, котрий підтягнувся до лідерів. Перемігши у своїй «коронці» - «Дамблі» (вага 90 кг) – Герасимов обійшов Пилип’яка перед заключною вправою. Тим часом Кочергін на півтора бали відірвався від Гайші!

Однак вирішальні «перегони» - із перекиданням 360-кілограмового колеса – чинний чемпіон провів просто блискуче! Поступившись у «Таер-фліпі» лише рекордсмену вправи Юрію Огоновському (оновив своє ж досягнення на 1,12 секунди), Павло Гайша виграв в Олександра Кочергіна саме ті два очки, які у підсумку дали йому перевагу у пів-балу у загальному заліку і захист чемпіонського титулу! Натомість Герасимов перекинув «покришку» з сьомим результатом, поступившись у боротьбі за «бронзу» Олегу Пилип’яку.

Турнірна таблиця до 100кг

Понад 110 кг: домінування Новикова

У надважкій категорії впевнено домінує чинний володар титулу «Найсильніша людина країни» Олексій Новиков. За відсутності Олександра Лашина, який на цьому чемпіонаті працював рефері, в Олексія не було конкурентів. Він одноосібно переміг у трьох вправах і поділив перемогу у «Лог-ліфті» з Віталієм Міхеєвим: обидва підняли колоду 140 кг по 6 разів. Ще в одній вправі – «Таер-фліп» - випередити Новикова вдалося, лише встановивши національний рекорд. Зробив це Володимир Климко зі Львова, котрий сім разів перекинув колесо за 25,84 секунди. У трьох інших дисциплінах рекорди встановлював сам Олексій Новиков. При цьому у «Супер-йоку» його досягнення з минулорічного чемпіонату спочатку на 0,23 секунди перевершив Віталій Міхеєв. Але Новиков дав можливість опоненту бути рекордсменом лише до моменту свого забігу, покращивши час Міхеєва на 3,31 секунди. У загальному заліку Новиков виграв у найближчого опонента 15,5 бали!

«Срібло» й «бронза» дісталися досвідченим майстрам стронгмену Андрію Бурштину з Чернівців та Віталію Міхеєву з Київщини, для кожного з яких це – важливий здобуток, адже боротися з молодшими богатирями стає дедалі важче.

Турнірна таблиця 110+кг

День рекордів: і знову Новиков

Другий день чемпіонату за традицією носить назву «Дня рекордів». Атлети прагнуть встановити найвищі досягнення у п’яти різних дисциплінах.

І знову тут найбільш яскраво виявив себе Олексій Новиков, котрий додав до трьох національних рекордів ще два, довівши, таким чином, загальне число своїх найвищих досягнень на цьому чемпіонаті до п’яти! Так, у надважкій «Прогулянці фермера» (2 валізи по 180 кг – на максимум ), Олексій пройшов 24 метри 30 сантиметрів, на 7 м 30 см перевершивши минулорічне досягнення Олександра Лашина. Крім цього, киянин проніс 450-кілограмовий «Супер-йок» на 20 метрів за 14,88 секунди, що теж є рекордом. Також Новиков переміг у двох інших дисциплінах, в яких рекорди встояли: у «Дамблі на максимум» підняв гантелю 132 кг, але не зміг зафіксувати рекорд світу – 142 кг (рекорд України – 136,5 кг належить Новикову), а у «Лог-ліфті» переміг з результатом 170 кг (до рекорду Віталія Міхеєва – 190 кг - поки не наблизилися). І у «Лог-ліфті» (результат - 160 кг), і у «Дамблі» (результат – 122 кг)другі місця взяв Олег Пилип’як, досягнення якого також варті уваги, адже, скажімо, вага колоди стала рекордною для категорії до 110 кг, в якій виступає атлет.

У другий день змагань виконали норматив майстрів спорту троє атлетів – Роман Грицеляк, Богдан Лук’яненко ( до 95 кг) і Олександр Кочергін (до 110 кг).

У заключній, п’ятій, вправі чемпіонату – «Присіданні зі штангою «Аксель» на грудях» 21-річний Олег Пилип’як розділив перше місце зі стронгменом із Закарпаття Михайлом Галом. 46-річний чемпіон світу з важкої атлетики серед ветеранів спеціально для виступу у цій дисципліні о 6-ій ранку виїхав із Виноградова, щоби по обіді встигнути на змагання до столиці! Обоє атлетів, різниця у віці між якими становить чверть століття (!), по 6 разів присіли зі вагою 200 кг. Як наслідок, спільна перемога досвіду й молодості стала чудовим вінцем чемпіонату України зі стронгмену!

Олександр Гливинський, фото Дмитро Тишецький