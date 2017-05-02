Илона Семкив стала вице-чемпионкой Европы

Реал переможе і візьме ЛЧ

Не могу обьяснить так сходу.... просто нелюблю его

Чем Симеоне насолил тебе?

3-0

На НЛО просто олени, а не коментаторы.

Симеоне ненавижу из-за того за Реал болею.

Вперед особо и не надо, лишь бы реализовывали свои моменты

Чистое пенальти в ворота Реала , как всегда не пошёл... Судьи продолжают тянуть Реал.