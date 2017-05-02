Илона Семкив стала вице-чемпионкой Европы

В финальной схватке украинка Илона Семкив встречалась с уроженкой нашей страны Марией Стадник, которая ныне представляет Азербайджан.
К сожалению, борьбы в схватке не получилось и опытная Стадник уверенно выиграла европейское золото.
Чемпионат Европы-2017 по вольной борьбе. Нови-Сад (Сербия). Категория 48 кг
Схватка за золото
Илона Семкив (Украина) - Марина Стадник (Азербайджан) - 0:10
1. Мария Стадник (Азербайджан)
2. Илона Семкив (Украина)
3. Емилия Вуч (Румыния)
3. Фредрика Ида Петерссон (Швеция)
Источник — Sport.ua
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