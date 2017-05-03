В Києві відкриють новий велотрек

Про відкриття нового велотреку у Києві розповів мер міста Віталій Кличко.
- Сьогодні зі спортсменами-велосипедистами, представниками громадськості, міської влади та комунальних підприємств, відповідальних за реконструкцію велотреку, перевірили що вже зроблено і як тривають роботи (а вони йдуть повним ходом). Рухаємося по графіку і плану. Зараз продовжується благоустрій прилеглого скверу, який ми поєднали в єдиний простір з територією велотреку. Триває оздоблення приміщень на велотреку, благоустрій навколо його чаші. Як я і анонсував, 20 травня відбудеться свято відкриття оновленого Київського велотреку - як раз символічно відзначимо початок велосезону.
Источник — Sport.ua
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