Украина обыграла Чехию в отборе на Евро-2018

Мужская сборная Украины по гандболу выиграла очень важный матч на пути к отбору на чемпионат Европы-2018. В манеже сумской Банковской Академии, уже второй раз оказывающемся фартовым для команды, украинцы сделали отличный подарок на день рождения своему тренеру Виталию Андронову, обыграв сборную Чехии.

Несмотря на травмы ключевых игроков – Евгения Буйненко и капитана Дмитрия Дорощука, украинцы сразу взяли быка за рога, получив небольшое преимущество в счете.

Андронов отлично комбинировал составом задней линии, удивляя соперников разнообразием связок. Большинство комбинаций строились на последнем пасе на Станислава Жукова. Впрочем, молодой игрок «Мотора», не слишком удачно проведший сезон в клубе, в матче с чехами не только ожидал паса от партнеров, но и сам отлично создавал себе моменты. В итоге Жуков стал одним из двух самых результативных (вместе с Александров Тильте) в задней линии, забросив 6 мячей с 9 бросков.

А вот в передней линии «богами» проявили себя крайние – тоже игроки «Мотора» Артем Козакевич и Захар Денисов, выполнявший в этой игре роль капитана. Артем делал обычную для крайнего работу – попадал с острых углов, убегал в отрыв и забрасывал семиметровые. У него, как и у Жукова, получилось семь мячей. А вот Захар, известный своим универсальным стилем, забросил пусть меньше – три, но не менее красиво, прорываясь через центр сквозь огромных чешских защитников.

Отдельные похвалы заработал Игорь Чуприна – вратарь, чьи сейвы несколько раз попадали в топ-пять лучших в Лиге чемпионов, довел атаку Чехии почти до истерики, отбив больше половины бросков. Досталось Игорю только от правого крайнего Чехии - Яна Хрстки, котороый является одноклубником украинца по словацкому клубу «Татрань», с которым Чуприна зимой продлил контракт

В конце первой половины (она закончилась со счетом 14:12 в пользу Украины), а главное – в конце второго тайма украинцы выдержали серьезную активность гостей. В защитных битвах заработал три двухминутных штрафа и был удален полусредний Вячеслав Садовой – но это была адекватная цена за победу со счетом 26:23.

Евро-2018, Квалификация. Группа 4. Третий тур

Украина - Чехия 26:23 (14:12)

Семиметровые: Украина 7/8; Чехия 4/5

Удаления: Украина 6, Чехия 8

Украина:

Вратари: Игорь Чуприна, Вадим Бражник, Александр Попов.

Полевые игроки: Станислав Жуков 6/9, Андрей Акименко 0/1, Дмитрий Тютюнник 1/2, Александр Шевелев 1/3, Захар Денисов 3/5, Александр Тильте 6/13, Александр Южбабенко 1/1, Евгений Жук н/и, Вячеслав Садовой 1/2, Максим Бегаль 0/2, Роман Северин н/и, Геннадий Кучер н/и, Артем Козакевич 7/8.

Украина выиграла второй домашний матч подряд после сенсационной победы над Исландией в ноябре и как минимум на сутки возглавила таблицу группы 4 – до игры Македония-Исландия, которая начнется в Скопье 4 мая в 21:00 по Киеву. Из группы в финальную часть чемпионата Европы, напомним, выходят две первых команды плюс лучшая третья по турнирным показателям среди семи групп.