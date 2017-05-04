Украинская дзюдоистка будет выступать за Азербайджан

Дзюдоистка Ирина Киндзерская сменила украинское гражданство на азербайджанское. 25-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории более 78 кг, согласилась на заманчивое предложение Азербайджанской федерации. Киндзерской предложили зарплату в $2000 и солидные призовые за победу.

За новую сборную дзюдоистка сможет выступить через неделю на Играх Исламской Солидарности, также известные как Исамиада. Соревнования пройдут с 12 по 22 мая в городе Баку.

Украинская федерация, которая воспитала спортсменку, не получит никакой компенсации. Главный тренер сборной Украины Виталий Дуброва, который 5 мая станет гостем веб-конференции на XSPORT, заявил, что он был против такого перехода. Но по его словам, в данном случае вопрос ставился следующим образом – либо Киндзерская переходит в Азербайджан, либо меняет гражданство.

Также Дуброва поведал, что Ирина вышла замуж за азербайджанца, а ее переход в новую сборную оформили очень быстро. При этом специалист считает, что спортсменка хотела немного подзаработать, а также отметил, что в новой команде у нее будет больше шансов попасть на Олимпийские Игры:

«В сборной Украины Киндзерская имела много конкурентов в своей категории. Спортсменка считает, что в составе сборной Азербайджана ей будет легче пробиться на Олимпиаду. В конце концов, финансовые условия там значительно лучше».

Ирина Киндзерская защищала честь Украины на Олимпийских играх в Лондоне в 2012-м. Тогда дзюдоистка дошла до четвертьфинала, а затем боролась за бронзу против британки Карины Брайант, но проиграла. В Рио Киндзерская не поехала, так как проиграла конкуренцию в сборной Светлане Яремке. В начале февраля Ирина стала победительницей престижного турнира Гран-при Дюссельдорфа.

Напомним, что в свое время президент НОК Сергей Бубка выступал против того, чтобы федерации отпускали украинских спортсменов в другие сборные.