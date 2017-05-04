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Анна Волошина взяла «золото» на этапе Мировой серии

Украинская спортсменка завоевала золотую медаль в синхронном плавании

  • 04.05.2017 11:19
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Анна Волошина взяла «золото» на этапе Мировой серии
Украинка Анна Волошина завоевала золотую медаль на четвертом этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто.
 
Волошина показала лучший результат в технической программе в соревнованиях солисток.
 
Отметим, что это уже третье золото украинки в текущем сезоне Мировой серии.
 
Мировая серия. Этап 4. Торонто, Канада
 
Соло. Техническая программа
 
1. Анна Волошина (Украина) – 90.8138
 
2. Жаклин Симоно (Канада) – 89.9691
 
3. Даза Домингес (Колумбия) – 73.1515
 
4. Алиша Брэйвен (Новая Зеландия) – 66.2399
 

Источник — Xsport

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