Анна Волошина взяла «золото» на этапе Мировой серии

Украинка Анна Волошина завоевала золотую медаль на четвертом этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто.
Волошина показала лучший результат в технической программе в соревнованиях солисток.
Отметим, что это уже третье золото украинки в текущем сезоне Мировой серии.
Мировая серия. Этап 4. Торонто, Канада
Соло. Техническая программа
1. Анна Волошина (Украина) – 90.8138
2. Жаклин Симоно (Канада) – 89.9691
3. Даза Домингес (Колумбия) – 73.1515
4. Алиша Брэйвен (Новая Зеландия) – 66.2399
Источник — Xsport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.