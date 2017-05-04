Юбилейное 100 издание Giro d'Italia. Анонс гонки

Уже пятого мая стартует 100-е, историческое издание Giro d'Italia. Оно будет не только содержать в себе исторические моменты, но также иметь современное лицо.

По случаю столетия La Corsa Rosa эффективно сочетает в себе все секретные ингредиенты, отправляя нас в увлекательное путешествие на лазурные морские берега Сардинии и Сицилии, извилистые виноградники Умбрии и север страны в Стельвио и Мортироло. Мы почувствуем вкус вулканического пепла и увидим калейдоскопическую смену этапов. Дикий, хаотичный и непредсказуемый Джиро овладеет нашими сердцами на следующие три недели.

Маршрут

8 равнинных этапов, 6 холмистых и 5 горных (в общей сложности пять финишей в гору) и две индивидуальные гонки на время нас ждут на протяжении трех недель. В общей сложности 3615 километров со Средиземноморья Сардинии и Сицилии с финалом в Милане. Таким образом, в двух словах маршрут выглядит как «жесткая гонка в самых красивых уголках мира».

Ключевые этапы

14 мая, воскресенье - Этап 9: Montenero di Bisaccia – Blockhaus, 149 км





Возвращение на Blockhaus (13,6 км; 8,4%) в Апеннинах, где в 1967 году впервые зажглась звезда Эдди Меркса, а в 2009 году здесь выиграл Франко Пеллизотти. Гонщики не будут мчаться к самой вершине, а остановятся на 1665 метрах, но более 13 километров восхождения с градиентом более 8% сделают пертурбацию в пелетоне.

16 мая, вторник - Этап 10: Foligno – Montefalco, 39,8 км (индивидуальная гонка на время)





Разделка после второго дня отдыха пройдет под солнцем Умбрии, на этот раз под эгидой производителя прекрасного вина Sagrantino di Montefalco. Как и в случае предыдущих разделок на Джиро, ее маршрут представляет собой сочетание прямых и извилистых дорог, несложных восхождений и технических спусков. Почти 40-километровая гонка на время заложит основу для успеха в общей классификации.

23 мая, вторник - Этап 16: Rovetta – Bormio, 222 км





После третьего дня отдыха гонщиков будет ждать королевский этап в Доломитах. В начале дня пелетон поднимется на Пассо дель Мортироло (Cima Scarponi, 12,6 км; 7,6%), только с той, более "скромной" стороны, дальше последует легендарный Пассо Делло Стельвио (Чи Коппи, 21,7 км; 7,1%), и напоследок крутая стена Умбраиль/Giogo di Santa Maria (13,4 км; 8,4%) и быстрый спуск по склону. Здесь можно разыграть решающую карту для победы в юбилейном Джиро.

25 мая, четверг - Этап 18: Moena – Ortisei/St. Urlich, 137 км





Второй пятизвездочный этап в Доломитах. В программе 137-километрового этапа пять подъемов Passo Pordoi (11,9 km; 6,7%), Passo Valparola (12,3 km; 6,4%), Passo Gardena (9,3 km; 6,4%), Passo di Pinei (4,2 km; 6,3%) и Pontives (9,3 km; 6,8%). Градиенты не впечатляют, но третья неделя гонки, усталость и короткое расстояние могут в один момент перечеркнуть все старания в предыдущие дни.

28 мая, воскресенье - Этап 21: Monza – Milan, 29,3 км (индивидуальная гонка на время)





Завершит программу 100-го издания Джиро практически равнинная разделка. В последнее время на итальянском Гранд Туре 21-й этап был обычным, но 100-е издание уникальное, генеральщики поспорят за итоговую викторию 28 мая. Минимальные отрывы здесь можно отыграть и даже вырвать победу у своего конкурента.

Претенденты на победу

Первым в этом списке мы разместим Микеле Скарпони. Победитель Джиро-2011 две недели назад не был главным фаворитом 100-го издания гонки. Однако пребывал в весьма хорошей форме: у него в активе победа на стартовом этапе Тура Альп и четвертое место в генеральном зачете многодневки, которая была главной репетицией перед стартом итальянского Гранд Тура. На Джиро Скарпони должен был выступить в качестве капитана Астаны и претендента на высокое место в генерале, но судьба расположилась по-другому. 22 апреля, день после Тура Альп, он выехал на тренировку и был сбит грузовиком, который просто не увидел гонщика на перекрестке. Скорая помощь приехала быстро, но врачам оставалось только констатировать смерть итальянца… Команда Астана в память о Скарпони выставила только восемь гонщиков, оставив одно место под Микеле…

Главным фаворитом соревнований будет Наиро Кинтана. 27-летний колумбиец в этом году хочет стать первым победителем Джиро и Тур де Франс в течение одного сезона со времен Марко Пантани, который сделал дуплет в 1998 году. На Апеннинском полуострове Наиро будет поддерживать сильный состав: Андрей Амадор, Виннер Анакона, Горка Изаггире и его брат, Дайер Кинтана, все прекрасные горняки. В этом году колумбиец записал себе в актив две победы в генеральных зачетах Volta a la Comunitat Valenciana и Tirreno-Adriatico. На последней своей гонке перед Джиро Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo Наиро взял один из этапов и стал вторым в генерале.

Действующий победитель Винченцо Нибали также в списке главных фаворитов. После четырех лет в Астане итальянец сменил цвета и теперь выступает за Bahrain Merida. Нибали не совсем удачно провел старт сезона, но сумел перед Джиро выиграть Тур Хорватии, правда, очень серьезных соперников у него там не было. Хорошая поддержка в лице Константина Сивцова, Джованни Висконти, Энрико Гаспарато и родная земля должны стать плюсом в борьбе с другими.

Тибо Пино решил, что 100-е издание Giro d'Italia - прекрасный момент для дебюта на итальянском Гранд Туре. Третий гонщик Тур де Франс-2014 провел весьма продуктивную стартовую часть сезона, проехав несколько итальянских гонок. Он был девятым на Страде Бьянки, финишировал третьим в генерале на Tirreno-Adriatico и испанской Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol. Перед Джиро он продемонстрировал великолепную форму, взял этап на Туре Альп, записав к нему еще три места на подиумах и вторую строчку в генерале.

Впервые за долгое время Sky решила ехать на Гранд Тур с двумя капитанами. Джерайнт Томас и Микель Ланда должны помочь британской команде зацепиться за высокое место в Милане, а при определенных обстоятельствах побороться за викторию. Ланду брали в качестве генеральщика, который должен выигрывать Джиро. Но в прошлом сезоне этого не получилось, он после половины гонки сошел из-за проблем с желудком. Сейчас у него будет партнер-соперник по команде. Валлиец недавно одержал победу в Туре Альп, и на Монту Терминнило в рамках Тиррено-Адриатико долго сидел на колесе Кинтаны, показывая, что может бороться в самых крутых горах. В свою очередь, 27-летний баск проводит не слишком удачный сезон, не одержав еще ни одной победы, но он был в подобной ситуации в 2015 году, когда на Джиро занял третье место в общей классификации.

Также нужно отметить Тома Дамулена (Team Sunweb), Доменико Поззовиво (AG2R La Mondiale), Тиджея Ван Гардерена (BMC Racing Team), Боба Юнгельса (Quick-Step), Адама Йейтса (Orica), Стивена Круйсвика(LottoNL-Jumbo), и Баюке Моллему (Trek-Segafredo).

Мнение букмекеров

Наиро Кинтана - 1.9

Винченцо Нибали - 6.4

Стивен Круйсвийк - 8.5

Том Дюмулен - 13

Тибо Пино - 13

Микель Ланда - 15

Джерайнт Томас - 15

Адам Йейтс - 19

Бауке Моллема - 19

Топ-10 прошлого года





Предыдущие победители

- 2016: Винченцо Нибали

- 2015: Альберто Контадор

- 2014: Наиро Квинтана

- 2013: Винченцо Нибали

- 2012: Райдер Хашьедель

- 2011: Микеле Скарпони

- 2010: Иван Бассо

- 2009: Денис Меньшов

- 2008: Альберто Контадор

- 2007: Данило Ди Лука

Бонификации

На каждом этапе гонщики смогут заработать бонификации, кроме разделок. За топ-3 на финише этапа: 10 - 6 - 4 секунды будут списанны с их результатов. Летучие бонусы 3 - 2 - 1.

Майки





Розовая: общая классификация

Синяя: горная классификация

Белая: лучший молодой гонщик

Красная: очковая классификация

Трансляция

Все этапы будут транслироваться на телеканалах Европорст-1 и Евроспорт-2.

Виктор ЯРЕМУС