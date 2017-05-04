Тройка победителей конкурса ставок по итогам апреля

Завершился очередной конкурс футбольных ставок.
Победителями стали:
Traktoristu - 291 очко
sector16 - 276 очков
gord.michael - 274 очка
Первые два участника получат призы от магазина для геймеров и энтузиастов 3ona51
Третий приз — от от спортивного интернет-магазина bombardyr.com
Следующий конкурс прогнозов стартует завтра, вы сможете делать ставки на матчи, которые пройдут в период с 5 мая по 3 июня.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.