Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тройка победителей конкурса ставок по итогам апреля

Стали известны самые точные футбольные прогнозисты очередного конкурса

  • 04.05.2017 16:36
  • 58 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Тройка победителей конкурса ставок по итогам апреля

Завершился очередной конкурс футбольных ставок.

Победителями стали:

Traktoristu - 291 очко
sector16 - 276 очков
gord.michael - 274 очка

Первые два участника получат призы от магазина для геймеров и энтузиастов 3ona51





Третий приз — от от спортивного интернет-магазина bombardyr.com



Следующий конкурс прогнозов стартует завтра, вы сможете делать ставки на матчи, которые пройдут в период с 5 мая по 3 июня.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.