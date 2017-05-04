Тройка победителей конкурса ставок по итогам апреля

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Шальке выкупит Коноплянку и сразу продаст его в Фенербахче 16:50 — korsun_skif И чем же он сильнее? Бистрее может быть, но на этом преимущества у Коноплянки и заканчиваются. Я... 16:24 — zonders_comand так гроші то напевно газпрома))) і їм байдуже скільки вони втратять, сумніваюсь що турки віддадут...

В Первой лиге был забит фантастический автогол 16:24 — уух ( хмельницкий ) а почему этому чуду тренеры не рассказали, что у него кроме левой есть еще одна нога - правая?