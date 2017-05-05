На Джиро два велогонщика сдали положительные допинг-пробы

Два гонщика проконтинентальной команды Bardiani – CSF – 26-летний Никола Руффони (Nicola Ruffoni) и 30-летний Стефано Пирацци (Stefano Pirazzi) не смогут принять участие в Джиро д’Италия-2017. Перед самым стартом итальянского Гран-тура стало известно, что допинг-проба гонщиков, взятая вне соревнований 25 и 26 апреля 2017 года, показала наличие релизинг-пептидов гормона роста (GHRP).
Так как оба гонщика из одной команды, то, согласно Антидопинговым правилам (статья 7.12.1) в случае, если положительный результат на наличие запрещённых препаратов покажет и проба В, то вся команда должна быть отстранена от соревнований на срок 15-45 дней.
Бруно и Роберто Ревербери, менеджеры команды: «Мы абсолютно шокированы новостью. Будем ждать результатов дальнейшего расследования»
Источник — Velolive.com
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