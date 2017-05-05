Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

На Джиро два велогонщика сдали положительные допинг-пробы

Под угрозой дисквалификации теперь вся команда

  • 05.05.2017 07:15
  • 102 просмотров
  • 0 комментария
Метки
На Джиро два велогонщика сдали положительные допинг-пробы

Два гонщика проконтинентальной команды Bardiani – CSF – 26-летний Никола Руффони (Nicola Ruffoni) и 30-летний Стефано Пирацци (Stefano Pirazzi) не смогут принять участие в Джиро д’Италия-2017. Перед самым стартом итальянского Гран-тура стало известно, что допинг-проба гонщиков, взятая вне соревнований 25 и 26 апреля 2017 года, показала наличие релизинг-пептидов гормона роста (GHRP).

Так как оба гонщика из одной команды, то, согласно Антидопинговым правилам (статья 7.12.1) в случае, если положительный результат на наличие запрещённых препаратов покажет и проба В, то вся команда должна быть отстранена от соревнований на срок 15-45 дней.

Бруно и Роберто Ревербери, менеджеры команды: «Мы абсолютно шокированы новостью. Будем ждать результатов дальнейшего расследования»

Источник — Velolive.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.