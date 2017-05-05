Олимпийские чемпионы из Казахстана дисквалифицированы

IWF назначила дисквалификацию трём казахстанским тяжёлоатлетам. В их число вошли Зульфия Чиншанло, Майя Манеза и Светлана Подобедова.
– Согласно решению дисциплинарной комиссии IWF Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года, а Светлана Подобедова на восемь лет. Дисквалификация вступает в силу с момента обнаружения нарушений в результате реанализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне, а именно с 26 мая 2016 года, – сообщила Федерация тяжелой атлетики Казахстана на своем официальном сайте.
Напомним, Подобедова под флагом Казахстана выиграла золото Олимпиады-2012 в Лондоне в весовой категории до 75 кг, Чиншало – до 53 кг и Манеза – до 63 кг.
Источник — Sportbox
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