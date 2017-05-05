Елена КОСТЕВИЧ: «Не люблю сильную отдачу – может разбить нос»

После того как олимпийская чемпионка-2004 по пулевой стрельбе 32-летняя Елена Костевич в четвертый раз за карьеру стала спортсменкой месяца, она призналась, что мечтает о титуле и спортсменки года. А также рассказала, зачем отдыхает от спортивного костюма и чем не может насладиться в Киеве.

- Елена, если не считать Игры в Рио, последние сезоны были для вас успешными. Сейчас чувствуете больше сил?

- У меня уже почти восемь лет достаточно высокие результаты. И в 2015 году я выигрывала все квалификации. Но у нас изменились правила: мы начинали в финалах с нуля – мне было сложно догонять. Я на четырех этапах Кубка мира была во всех финалах, но затем не взяла ни одной медали. Считаю, что после успеха на Олимпиаде-2012 (две «бронзы». - Авт.) был спад. Эмоционально нужно наполниться, и уже через год-два начинаешь работать в привычном режиме.

- Говорили, что вас в Рио сбивали трибуны. Сейчас уже привыкли к шуму?

- Не знаю, кто это сказал (смеется). У меня были необычные болельщики из Германии, которые каждой моей десятке аплодировали. Я это слышала, но не могу сказать, что это мне мешало. Когда у тебя есть цель, настрой, ничего не мешает. А если есть минусы в тебе, можно найти тысячу причин, почему ты не достиг результата.

- Как вам введенный в олимпийскую программу микст?

- Мы уже не раз выигрывали с Олегом Омельчуком (чемпион Европы-2014. – Авт.). Мне с ним очень комфортно выступать.

- У вас в крови точные науки. Мама – экономист, как и вы, папа – инженер. Это помогает в спорте?

- Рассчитываю ли я геометрически, куда попадаю (смеется)? Нет. Но точности, системности это прибавляет. И в жизни тоже, когда нужно четко поэтапно что-то сделать: например, распланировать свой день, год, даже четыре года, подготовиться к соревнованиям.

- Вы увлекаетесь автомобилями. Как это проявляется?

- Я за рулем уже 12 лет. И для меня это наслаждение. Но не в Киеве (смеется). Здесь пробки, у киевских водителей «особенный» стиль, и это очень сложно. Я проходила курсы контраварийного вождения, и у меня уже богатый стаж. Люблю спортивные авто, быструю езду, но правила стараюсь не нарушать. Недавно учила все заново, так как делала права евростандарта. И там был обязательный курс по техчасти: как проверить тормоза, где какая жидкость...

- Оружие, автомобили, техника – традиционно мужские интересы. Разрушаете стереотипы…

- Я могу надеть платье и каблуки. Иногда красиво одеваться необходимо для внутреннего ощущения того, что ты девушка. Постоянно ходишь в спортивных костюмах, а нужно как-то от этого отдыхать.

- Из какого оружия пробовали стрелять?

- Ох, из разного. Сейчас даже хочу себе купить 9-миллиметровый пистолет. Для развлечения, не для спорта. А так пробовала и винтовки, и разное боевое оружие. Не очень люблю сильную отдачу - может разбить нос, бьет в плечо. Но мягкие виды мне нравятся.

- В детстве вы занимались и другими видами спорта. Любовь к ним сохранилась?

- У меня сохранилась теннисная ракетка (смеется). Последний сезон больше следила за зимними видами. Открыла для себя слаломы, сноубординг. Пробовала ли что-то сама? В этом году было много снега, и я каталась на беговых лыжах: тренер (Игорь Черединов, наставник Елены уже почти 21 год. – Авт.) подарил. В прошлом сезоне на горных каталась. Немножко, просто чтобы развеяться.

- Вы снимались в рекламе. Хотели бы повторить актерский опыт?

- Да, мне очень понравилось. Жаль, только один день снимали. Это был тяжелый день, но очень насыщенный. Хотела бы сняться в сериале. Возможно, сыграла бы саму себя. У нас в кино часто бывают герои-спортсменки, мастера спорта по пулевой стрельбе. Какие-то детективные роли бы попробовала.