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ФОТО ДНЯ. Шутливое перевоплощение Жана Беленюка в гимнастку

Известный борец грозится заменить в сборной по художественной гимнастике Анну Ризатдинову

  • 05.05.2017 14:45
  • 553 просмотров
  • 3 комментария
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Украинский борец Жан Беленюк в своем инстаграм разместил шутливое фото с подписью: «На зміну @annarizatdinova в українскій гімнастиці з'являється нова ГРАЦІЯ». Лидер сборной Украины по художественной гимнастике по достоинству оценила креатив борца: «Костюм the best у тебя:)»

Источник — Instagram

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