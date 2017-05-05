ФОТО ДНЯ. Шутливое перевоплощение Жана Беленюка в гимнастку

Украинский борец Жан Беленюк в своем инстаграм разместил шутливое фото с подписью: «На зміну @annarizatdinova в українскій гімнастиці з'являється нова ГРАЦІЯ». Лидер сборной Украины по художественной гимнастике по достоинству оценила креатив борца: «Костюм the best у тебя:)»
Источник — Instagram
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