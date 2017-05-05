Українськи сінхроністки Волошина та Яхно перемогли в Торонто

У другий день змагань у Торонто наш дует у складі Анни Волошиної та Єлизавети Яхно з результатом 91.2005 балів став кращим у технічній програмі. Два інші призові місця дісталися представницям приймаючої сторони.

У змаганнях солісток з довільною програмою Анна Волошина також підтвердила свій клас, вигравши змагання з вагомою перевагою. У Анни 92.3 бали, а у канадки Жаклін Сімоно – 91.6. Третьою тут стала Даза Домінгес з Колумбії.

У виступі груп з технічною програмою наша збірна конкурувала лише з канадками. Й впевнено їх випередила. Таким чином, у нашій збірній на цьому етапі в активі лише перші місця, з чим і вітаємо підопічних Світлани Саїдової.