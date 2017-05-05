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Евгений Сидаш в гостях у Sport.ua

Накануне 90-летия киевского «Динамо» шеф-редактор «Динамомании» ответит на вопросы Sport.ua

  • 05.05.2017 15:11
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Евгений Сидаш в гостях у Sport.ua
12  мая гостем Sport.ua станет шеф-редактор dynamomania.com Евгений Сидаш. Накануне 90-летия клубного юбилея Евгений оценит нынешнее состояние и перспективы «Динамо», а также вспомнит занимательные истории из своей журналисткой карьеры, связанные с игроками команды разных поколений.
 
Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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