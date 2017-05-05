Евгений Сидаш в гостях у Sport.ua

12 мая гостем Sport.ua станет шеф-редактор dynamomania.com Евгений Сидаш. Накануне 90-летия клубного юбилея Евгений оценит нынешнее состояние и перспективы «Динамо», а также вспомнит занимательные истории из своей журналисткой карьеры, связанные с игроками команды разных поколений.
Начало конференции в 12:00. Вопросы можно задавать уже сейчас.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.