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ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская синхронистка Анна Волошина

Украинская спортсменка триумфально выступает на этапе Мировой серии в Торонто

  • 05.05.2017 15:47
  • 1541 просмотров
  • 1 комментария
Метки
instagram.com/annavoloshyna/
© instagram.com/annavoloshyna/

Украинская синхронистка Анна Волошина завоевала две золотые медали на соревнования Мировой серии в канадском Торонто.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Jeck
      Jeck, 05.05.2017 16:13
    +5
    Жан Беленюк образиться, що не він "дівчина дня"
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