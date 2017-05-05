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Чак Норрис выступит на стадионе Вереса

Американский актер в июне посетит Ровно

  • 05.05.2017 16:18
  • 1853 просмотров
  • 5 комментария
Метки
karate.ru
© karate.ru

Известный американский актер Чак Норрис 24-25 июня посетит Ровно, где пройдет Международная миссионерская конференция.

«Актера приглашали в разные страны мира... Однако Чак изъявил желание в первую очередь побывать в Украине», — отметил руководитель Христианской миссии милосердия Владимир Борискевич.

Чак Норрис выступит на главном стадионе Ровно «Авангарде». Этот же стадион является домашним для клуба «Верес», который играет в первой лиге Украины.

К слову, Чак Норрис не только известный актер, но и знаток боевых искусств. В частности, он имеет первый дан по бразильскому джиу-джитсу, восьмой дан по таэквон-до, десятый дан по шито-рю карате-до, десятый дан по Тансудо.

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Комментарии
    xxxpatrikxxx
      xxxpatrikxxx, 05.05.2017 16:29
    +10
    Несмачний буде?
    Ссылка
    samird
      samird, 05.05.2017 17:43
    +2
    Если Чак Норрис не выступит на стадионе Верес, то стадион Верес выступит у Чака Норриса.
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    myroslavmail
      myroslavmail, 05.05.2017 18:06
    -2
    Та ну прям? Приїде в Україні? Якщо правда, то може хоч вже розмати моє обличчя по клавізфл азфі ощафіо захт івалд тфів льаифів лафівжарфцж щайр аіви рофі авофіафіовафів лдофі фіва вдфіавлафвліоаифіваоиівфатфів адфівта вщао фів аощ
    Ссылка
    sergio32z
    online
      sergio32z, 05.05.2017 18:39
    0
    myroslavmail, 05.05.2017 18:06
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    sergio32z
    online
      sergio32z, 05.05.2017 18:40
    0
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