Чак Норрис выступит на стадионе Вереса

Известный американский актер Чак Норрис 24-25 июня посетит Ровно, где пройдет Международная миссионерская конференция.

«Актера приглашали в разные страны мира... Однако Чак изъявил желание в первую очередь побывать в Украине», — отметил руководитель Христианской миссии милосердия Владимир Борискевич.

Чак Норрис выступит на главном стадионе Ровно «Авангарде». Этот же стадион является домашним для клуба «Верес», который играет в первой лиге Украины.

К слову, Чак Норрис не только известный актер, но и знаток боевых искусств. В частности, он имеет первый дан по бразильскому джиу-джитсу, восьмой дан по таэквон-до, десятый дан по шито-рю карате-до, десятый дан по Тансудо.