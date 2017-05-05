Алла Черкасова виборола бронзову медаль чемпіонату Європи

В останній день чемпіонату Європи з боротьби в Новому Саді (Сербія) бронзу для України в категорії до 69 кг здобула Алла Черкасова, яка сьогодні, 5 травня, святкує день народження. В першій сутичці вона на туше перемогла чемпіонку світу 2014-го та призерку чемпіонатів світу та Європи німкеню Аліну Фокен. В чвертьфіналі в напруженій боротьбі (10:8) здолала молоду але титуловану Мартіну Куєнц з Австрії. Але з невеликою перевагою (2:0) поступилась срібній призерці Олімпіади, діючій чемпіонці Європи белорусці Марії Мамащук.



У бронзовому фіналі в напруженій боротьбі, на останній хвилині Алла зробила рахунок з 4:4 до 11:4 і здобула бронзову нагороду, незважаючи на досвід суперниці – багаторазової призерки чемпіонатів Європи Бусе Тосун з Туреччини.



Нагадаємо раніше Ілона Семків виборола срібну медаль в категорії до 48 кг, а Юлія Ткач – «бронзу» в категорії до 63 кг.