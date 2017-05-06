Успех команды Bora - Hansgrohe на первом этапе Джиро д'Италия-2017

Впервые стартовав на Гран-туре, команда Мирового тура Bora – Hansgrohe в первый же день Джиро д’Италия-2017 собрала майки лидеров всех классификаций – розовую майку лидера, цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, синюю майку лидера горной классификации и белую майку лучшего в молодёжной классификации.

29-летний итальянский гонщик Чезаре Бенедетти (Cesare Benedetti), отобравшийся в отрыв дня, первым пересёк все три категорийные вершины дня, первым в 100-м выпуске Джиро д’Италия надев майку лучшего в горной классификации.

А дебютант Джиро д’Италия, 25-летний австрийский гонщик Лукас Пёстлбергер (Lukas Postlberger) в свой первый день на Гран-туре одержал победу на этапе и первым надел розовую майку лидера юбилейного выпуска Джиро д’Италия. Он также возглавил классификацию лучшего молодого гонщика и классификацию лучшего по очкам.

Лукас Пёстелбергер на последних километрах этапа вышел вперёд, чтобы развозить в спринте своего товарища по команде Сэма Беннета. Но, увидев, что позади него образовался просвет, он продолжил удерживать скорость и сумел сохранить небольшое преимущество, позволившее ему взять первую в карьере победу на этапе Гран-тура. Кроме того. Лукас Пёстлбергер вошёл в историю Джиро д’Италия, так как ещё ни один австрийский гонщик не выигрывал этап итальянского Гран-тура.

Лукас Пёстлбергер: «Сегодня весь день было ветрено, поэтому этап был тяжёлым. У нас был гонщик в отрыве, так что мы сохранили силы для финала. Когда мы приехали в Ольбию, то потеряли друг друга, гонка стала неорганизованной. Некоторые гонщики атаковали, поэтому я поехал за ними, чтобы закрыть просвет для Сэма. Но потом позади меня образовался разрыв, и я услышал, как Сэм Беннет кричал мне по радио: «Пёсти, у тебя просвет, езжай».

Иногда чувствуешь лёгкость, будто плывёшь в потоке. За 700 м до финиша я удивился, что никто меня не обогнал. В конце концов, никто не добрал меня до самой финишной черты, и я выиграл. У меня нет слов. Мне понадобится много часов, или несколько бокалов вина, чтобы осознать, что случилось сегодня. Это не планировалось, но таков велоспорт. У Петера Сагана я научился искать в ситуации положительные стороны, даже если в гонке идёт снег, как было на Туре Романдии».

Чезаре Бенедетти: «Так как здесь нет Лео (Леопольда Кёнига), то наш план состоит в том, чтобы бороться везде, где возможно. Мне сказали попробовать сегодня поехать за горной майкой. Когда я ехал в отрыве, то сконцентрировался на этих горных спринтах. Это великолепно – взять лидерскую майку в 100-м выпуске Джиро д’Италия. Я так счастлив, невероятно было выходить на подиум вместе с Лукасом».

Сэм Беннет: «Мы собирались бороться в спринте, но финал получился хаотичным. Пёсти (Лукас Пёстлбергер) оказался впереди и стал спрашивать по радио, что ему делать. Я сказал, чтобы он продолжал, потому что не хотел, чтобы другие заехали высоко. Мы находились на хорошей позиции. За 2 км до финиша на повороте он создал просвет и продолжил держать скорость. За километр я крикнул ему, чтобы он боролся сам. И он просто поехал, никто не догнал его. Это невероятно».



Йенс Земке, спортивный директор Bora – Hansgrohe: «Не думали, что так будет. Планы были связаны с Чезаре Бенедетти, уехавшим в отрыв, у него был шанс побороться за горную майку. Второй план – вывезти Сэма Беннета для спринта. У был чёткий порядок, мы изучали финал, и были хорошо подготовлены. Лукас был вторым развозящим, но что-то случилось на последних километрах. Я только услышал, как Сэм кричит по радио «давай, уезжай». На своей первой Джиро д’Италия Лукас преуспел. У меня уже сорван голос, так сильно я кричал в техничке. Это мечта! Мы мечтали взять здесь один этап. И сделали это в первый же день. Теперь мы можем ехать свободно, наслаждаться тремя праздничными неделями в Италии. Мы очень счастливы, взяв майки лидеров классификаций».









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