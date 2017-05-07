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Олимпийский чемпион по бобслею Холкомб найден мертвым в Лейк-Плэсиде

О причинах смерти 37-летнего спортсмена на данный момент не сообщается

  • 07.05.2017 11:42
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EPA. Стивен Холкомб
© EPA. Стивен Холкомб

Олимпийский чемпион 2010 года по бобслею американец Стивен Холкомб найден мертвым в своей комнате в Центре олимпийской подготовки сборной США в Лейк- Плэсиде (штат Нью-Йорк). Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета США.

О причинах смерти 37-летнего спортсмена на данный момент не сообщается.

«Вся олимпийская семья шокирована и опечалена трагической гибелью Стивена Холкомба, - сказал генеральный директор Олимпийского комитета США Скотт Блэкман. - Стивен был большим спортсменом и отличным человеком, его упорство и достижения были источниками вдохновения для всех нас. Наши мысли и молитвы с семьей Стивена и всем бобслейным сообществом».

Холкомб выиграл Олимпиаду 2010 года в Ванкувере в четверках, на Играх в Сочи он завоевал две бронзовые награды - в двойках и в четверках. Также в его активе пять золотых и пять бронзовых медалей чемпионатов мира.

Источник — ТАСС

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