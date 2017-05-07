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Украинцы завоевали 6 медалей ЧЕ по карате, две из них – золотые

В последний день соревнований Екатерина Кривая стала чемпионкой Европы

  • 07.05.2017 12:04
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wkf.net. Екатерина Кривая
© wkf.net. Екатерина Кривая

Львовянка Екатерина Кривая стала чемпионкой Европы по карате. Турнир проходиn в Измире (Турция).

Украинка в весовой категории до 50 кг завоевала «золото» европейского первенства в кумитэ.

Медаль Екатерины Кривой – пятая награда сборной. Также золотая награда чемпионата женской сборной в командном кумитэ. У мужчин – «бронза».

Ранее Станислав Горуна стал вице-чемпионом в кумитэ, Анита Серегина и Анжелика Терлюга - бронзовыми призерами.

Источник — Sport.ua

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